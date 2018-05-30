Представители РПЦ приехали к Папе Римскому обсудить вопросы религиозного туризма

Папа Франциск 30 мая принял в ватиканском Зале Павла VI делегацию Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом.

Как сообщает российское информагенство, представители РПЦ, находящиеся в Риме по приглашению Итальянской епископской конференции, приняли участие в заседании рабочей группы РПЦ и Римо-Католической Церкви в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии. Основной темой этой встречи стали проблемы, связанные с паломничеством к святым местам и так называемым "религиозным туризмом".

Также участники встречи обратили большое внимание на проблему преследования христиан на Ближнем Востоке, а также уничтожения там древних христианских святынь.

Сегодня вечером в древнем Латеранском дворце в Риме пройдет церемония торжественного открытия выставки "Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви", на которой будет присутствовать председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон и глава Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.