В Минске состоялось торжественное открытие Международных Кирилло-Мефодиевских чтений

В конференц-зале Минской городской ратуши 29 мая состоялось торжественное открытие XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных теме «Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры».

Об этом сообщает официальный портал Беларусской Православной Церкви.

С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Павел. Владыка выразил признательность городским властям Минска за предоставленную возможность провести Кирилло-Мефодиевские чтения в здании ратуши, а также поблагодарил всех участников и гостей форума.

Архипастырь напомнил о непреходящей актуальности духовного наследия святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла - великих просветителей и миссионеров, основоположников славянской азбуки и славянской книжной культуры.

В первый день Чтений состоялось открытие Первой хоровой ассамблеи «Поют дети - поет город!», организованной ГУО «Минский городской институт развития образования». В фестивале приняли участие образцовые хоры 16 учреждений общего среднего образования города Минска, а также хор Минской духовной академии.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который более 20 лет объединяет специалистов и ученых из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Чтения являются уникальной площадкой для обсуждения научных трудов и изысканий в сфере гуманитарного знания, а также обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. В нынешнем году к участию в Чтениях приглашены более 100 человек, в том числе ученые из стран СНГ и дальнего зарубежья.