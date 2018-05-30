В Почаевской семинарии состоялся 25-й выпуск

В Почаевской семинарии 29 мая состоялся 25-й выпуск.

Как сообщается на сайте Почаевской духовной семинарии, праздничное богослужение в честь 25-го выпуска по традиции проходило в Успенском соборе Почаевской лавры. Вечернее богослужение возглавил митрополит Сергий, которому сослужил епископ Серафим, ректор семинарии.

Божественная литургия проходила в Успенском соборе, которую возглавил митрополит Сергий. После литургии состоялся молебен. Традиционно после богослужения преподаватели и воспитанники семинарии поклоняются святыням Почаевской лавры: чудотворной иконе Богоматери, мощам святых угодников Иова и Амфилохия Почаевских и Стопе Божией Матери.

Актовый часть и вручение дипломов проходила в Троицком соборе. В начале торжественной части зачитали отчет о деятельности Почаевской семинарии в течение учебного года.

Протоиерей Олег Плаксий, проректор по воспитательной работе, зачитал приветствие от Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, по поводу окончания учебного года. С поздравлением и архипастырским словом к выпускникам обратился митрополит Сергий и ректор семинарии епископ Серафим.

После вручения дипломов семинарский хор исполнил церковные песнопения перед преподавателями, студентами и гостями. По окончании торжественной части выпускники и преподаватели семинарии и гости были приглашены на праздничный обед.