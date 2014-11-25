Эмира Кустурицу поздравил с 60-летием Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 60-летием со дня рождения. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

"...В своем творчестве Вы стремитесь свидетельствовать о красоте Вашей Родины с ее богатыми культурными традициями и рассказать о непростой жизни сербского народа. Хотел бы отметить Ваш вклад в утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества и в укрепление единства славянских народов", - сказал в своем поздравлении Патриарх Кирилл.