Эмира Кустурицу поздравил с 60-летием Патриарх Кирилл
12:38, 25 ноября 2014Православие
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 60-летием со дня рождения. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.
"...В своем творчестве Вы стремитесь свидетельствовать о красоте Вашей Родины с ее богатыми культурными традициями и рассказать о непростой жизни сербского народа. Хотел бы отметить Ваш вклад в утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества и в укрепление единства славянских народов", - сказал в своем поздравлении Патриарх Кирилл.
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