Душа человека наполняется благодатью, или грязью греховной - Митрополит Онуфрий (видео)

Пустота, которая возникла в душе человека, потерявшего Рай, должна быть заполнена.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в День Святого Духа, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В душе человека возникла духовная пустота, которая должна обязательно чем-то наполняться - или благодатью Святого Духа, или грязью греховной», - сказал Предстоятель.

Архипастырь напомнил, что благодать Святого Духа, которая утешала и делала счастливыми первых людей, была отнята у них после грехопадения.

«Когда Адам жил в Раю, то ходил перед Богом, беседовал с Ним и был наполнен благодатью жизни, радости и счастья. Но когда переступил Божественную заповедь, то эта благодать Святого Духа была взята от него».

Его Блаженство рассказал, что до пришествия Христа люди не были способны ощутить полноту счастья и жили в ожидании Спасителя, который вернет им потерянный Рай. Своими крестными страданиями, смертью и воскресением Господь смерть уничтожил, забрал у нее силу и власть над человеком. А после Своего Вознесения Спаситель послал в мир Духа Утешителя (Ин. 16: 7).

«Господь основал Церковь Своей кровью, а жизнью Ее наполнил Святой Дух, сошедший на апостолов после вознесения на Небо Спасителя. Именно в Церкви мы получаем те дары, которые необходимы нам для достойной жизни», - продолжил Блаженнейший владыка.

По словам преподобного Серафима Саровского, стяжания благодати Пресвятого Духа является целью жизни для каждого христианина.

«Той благодати, которая человека наполняет, делает его светлым, красивым, благородным, счастливым в полном и подлинном смысле этого слова, - отметил Архипастырь. - Эта благодать затем сопровождает человека в вечность и делает ее чадом спасения».

Митрополит Онуфрий пояснил, что благодать Святого Духа дается прежде всего в Таинствах Церкви - миропомазании, священстве, венчании, а также через постоянную работу над собой с помощью молитвы, покаяния, чтения слова Божия.

«Священное Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение - это самая большая добродетель, которая делает человека способным принять от Бога благодать. Все подвиги, которые мы совершаем - молитвы, покаяние, чтение Слова Божия и творений святых отцов, добрые дела - являются средством для того, чтобы привести человека в нормальное состояние - состояние смирения и правильного понимания, Кто такой Бог. Когда человек осознает, что Бог - все, а мы без Бога ничто, что мы красивы только с Господом - тогда его не сможет одолеть никакой грех, никакое зло».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, благодатью Святого Духа бороться со своими грехами, со своей гордыней, против зла, которое существует вокруг нас, - пожелал Блаженнейший владыка. - Борьба наша не в том, чтобы наносить удары этому злу, она заключается в том, чтобы просто не следовать за ним. Зло нас пытается отвести от Бога, а мы должны идти к Богу. И тогда Божья благодать будет почивать на нас, и благодать Святого Духа будет учить нас, наставлять нас на всякую истину, даст нам разум творить волю Божию, понимать заповеди Божьи, и прославлять в своей жизни Единого в Троице Бога - Отца, и Сына, и Святого Духа».