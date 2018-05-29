В Киево-Печерской лавре на международной конференции обсуждают вопросы взаимодействия Церкви, науки и общества

В Киево-Печерской лавре 29 мая начала свою работу XVI Международная научная конференция «Церковь – наука – общество: вопросы взаимодействия», посвященная памяти митрополита Евгения (Болховитинова).

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра, в открытии конференции принял участие первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик, сообщает пресс-служба КДА.

В первый день форума участники обсуждали проблемы, касающиеся темы «Христианская Церковь в Европе от Раннего Средневековья до Нового времени: интердисциплинарные исследования».

Конференция организована Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником совместно с Киевской духовной академией и продлится до 2 июня.