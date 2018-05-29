Собор Эстонской Православной Церкви избрал нового Предстоятеля

Собор Эстонской Православной Церкви 29 мая избрал Предстоятелем архиепископа Верейского Евгения, викария Патриарха Кирилла, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московских духовных школ.

Как сообщает ERR со ссылкой на"Радио 4", в тайном голосовании участвовали 32 местных прихода, один мирской Представитель Церкви, а также представители всего духовенства. Большинством голосов Предстоятелем был избран архиепископ Верейский Евгений.

Теперь предложение поместного собора будет направлено на утверждение Патриарху Кириллу.

5 мая в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялось заседание Синода Эстонской Православной Церкви, на котором кандидатами на избрание Предстоятеля церкви были представлены два священнослужителя. Ими стали архиепископ Верейский Евгений, а также епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской Православной Церковью.

Согласно Уставу ЭПЦ, Предстоятель избирается Собором из числа кандидатов, представленных Синодом Эстонской Православной Церкви, утверждаемых Патриархом и Священным Синодом.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

Прихожанами Эстонской Православной Церкви считают себя от 150 тысяч до 170 тысяч верующих.