Тысячи православных почтили память новомучеников Уманского края

В День Святого Духа, 28 мая, в Уманской епархии Украинской Православной Церкви духовенство и верующие молитвенно почтили также новомучеников и исповедников земли Уманской.

Об этом сообщает пресс-служба Уманской епархии УПЦ.

В Свято-Николаевском кафедральном соборе Умани собрались многочисленные священнослужители и миряне Уманской епархии. Божественную литургию возглавил архиепископ Пантелеимон.

После литургии все ее участники, выстроившись в колонну, отправились крестным ходом по улицам Умани в помещение районного отдела Национальной полиции Украины, где в начале ХХ века располагалась тюрьма, которая стала местом исповеднического и мученического подвига сотен жителей Умани. Идя по улицам города, участники крестного хода молились.

Возле поклонного креста, который установлен рядом со зданием бывшей тюрьмы, был отслужен молебен о мире в Украине. Также была совершена заупокойная лития, на которой помянули всех, кто отдал свою жизнь за веру христианскую, пострадав от безбожной власти.