Константинопольскому Патриарху передали 50 тысяч подписей от верующих УПЦ

Верующие Украинской Православной Церкви во главе с епископом Пименом, викарием Черниговской епархии 21-26 мая совершали паломничество по святым местам Константинополя, Измира, Эфеса.

Украинцы встретились с представителем Константинопольского Патриарха и передали обращение от 50 тысяч верующих с просьбой, чтобы вопрос предоставления автокефалии рассматривался только в рамках канонического права, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы, представляя волю священства, монашества и мирян нашей Церкви, которые надеются, что церковный вопрос в Украине будет решен каноническим путем, путем, который установили апостолы и отцы святой Церкви, передали письменное обращение Константинопольскому Патриарху. Мы также попросили молитв Его Святейшество за наш народ и украинское Православие»., - рассказал епископ Пимен.

Во время своего визита священнослужители вместе с верующими помолились за общей Божественной литургией, которую возглавил митрополит Апостол (Даниилидис), епископ Константинопольской Православной Церкви.

Делегация передала в дар Патриарху копии чудотворных икон Божией Матери трех главных святынь Украины – Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр.

Обращаясь к паломникам, представитель Патриарха архимандрит Виссарион (Комзиас) отметил, что рад их приветствовать в Святом граде Константинополе.

«Вы украинцы, вы знаете хорошо, что такое паломничество. У вас есть крестные ходы - большой в Почаевскую лавру, в Киевскую лавру, - сказал он. - И сегодня вы совершаете своего рода крестный ход из Киева в Константинополь».

Среди 130-ти паломников были прихожане захваченных храмов.

Они также передали более 30-ти обращений от Житомирской, Тернопольской, Ровенской и других областей, в которых подробно описали, что реально происходит на приходах. Эти обращения верующие подкрепили документами, фото- и видеоматериалами, на которых зафиксированы грубые нарушения их религиозных прав.

Православные украинцы выразили надежду, что комиссия, которая занимается вопросом предоставления автокефалии, подробно рассмотрит эти дела и по возможности прибудет в Украину, чтобы пообщаться с людьми на местах.

Всего на данный момент в секретариат Константинопольского Патриарха Варфоломея передали уже 60 тысяч подписей. Первые 10 тысяч обращений от верующих Украинской Православной Церкви было передано в начале мая.