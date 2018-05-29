В Киево-Печерской лавре выбрали лучший приходской хор Украины

В День Святого Духа, 28 мая, в Киево-Печерской лавре состоялся гала-концерт Всеукраинского фестиваля-конкурса приходских коллективов «Пентикостия».

Открыл концерт победитель «Пентикостии-2017» хор Никольского собора из Бердичева (Житомирщина), сообщает «Фома в Украине».

Тем, как они обычно прославляют Святую Троицу в своих храмах, поделились приходские хоры из Киева, Запорожья, Луцка, Одессы, Харькова, Хмельницкого, Киевщины, Харьковщины, Черкасщины и Черниговщины. Также в фестивале принял участие ансамбль духовной и фольклорной музыки «Многая лета» Киевского национального университета культуры и искусств.

Кроме богослужебных песнопений прозвучали колядки и народные псалмы. Песнопения исполнялись на церковнославянском, украинском, русском и грузинском языках, большинство - акапелла. Выступления чередовались с короткими справками о церковном пении.

Обладателем Гран-при в этом году стал молодежный ансамбль «Никольский» Свято-Никольского храма на Подоле (Киев). Именно в этой церкви будет храниться до следующего праздника Пятидесятницы «фестивальная» икона Святой Троицы.

Каждый хор-лауреат получил уменьшенную копию фестивальной иконы и другие подарки.