В Киево-Печерской лавре выбрали лучший приходской хор Украины

12:26, 29 мая 2018
Православие
306
Гала-концерт Всеукраинского фестиваля-конкурса «Пентикостия» / foma.in.ua

В День Святого Духа, 28 мая, в Киево-Печерской лавре состоялся гала-концерт Всеукраинского фестиваля-конкурса приходских коллективов «Пентикостия».

Открыл концерт победитель «Пентикостии-2017» хор Никольского собора из Бердичева (Житомирщина), сообщает «Фома в Украине».

Тем, как они обычно прославляют Святую Троицу в своих храмах, поделились приходские хоры из Киева, Запорожья, Луцка, Одессы, Харькова, Хмельницкого, Киевщины, Харьковщины, Черкасщины и Черниговщины. Также в фестивале принял участие ансамбль духовной и фольклорной музыки «Многая лета» Киевского национального университета культуры и искусств.

1

Кроме богослужебных песнопений прозвучали колядки и народные псалмы. Песнопения исполнялись на церковнославянском, украинском, русском и грузинском языках, большинство - акапелла. Выступления чередовались с короткими справками о церковном пении.

Обладателем Гран-при в этом году стал молодежный ансамбль «Никольский» Свято-Никольского храма на Подоле (Киев). Именно в этой церкви будет храниться до следующего праздника Пятидесятницы «фестивальная» икона Святой Троицы.

Каждый хор-лауреат получил уменьшенную копию фестивальной иконы и другие подарки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter