Не следует грубо касаться веры, это не остается безнаказанным - Патриарх Илия II

Не следует грубо касаться веры – это не остается безнаказанным.

Об этом Католикос-Патриарх всея Грузии Блаженнейший Илия II сказал верующим в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в адрес «Рустави 2», сообщает "Спутник Грузия".

Патриарх отслужил службу в связи с праздником Пятидесятницы и обратился к пастве с проповедью.

«Поздравляю с этим великим праздником… Мы живем в тяжелейшее и сложнейшее время, когда добро и зло борются друг с другом, и мы все должны сделать для того, чтобы вся Грузия, каждый из нас оказался на стороне добра. Давайте делать добро, и это добро вернется к нам», - сказал Илия II.

Патриарх также затронул отношения церкви с телекомпанией «Рустави 2».

«Я хотел бы парой слов затронуть вопрос об отношении между церковью и «Рустави 2». Хочу сказать, что не следует грубо касаться веры, христианства – это не остается безнаказанным. Мы молимся за то, чтобы Господь простил наши прегрешения. Каждый человек, который живет и признает Православие, является нашим духовным сыном, и мы молимся за вас, и надеюсь, что отношения между нами исправятся», - сказал патриарх.

Как сообщают грузинские СМИ, отношение между Патриархией и "Рустави 2" обострились после передачи "Арчевани" (Выбор). Ведущий Георгий Габуния начал свою передачу с оценки картины художницы Лики Уклеба "Мариам самоубийца", которую принесли в студию. По его словам, пистолет у Мариам игрушечный, поэтому она не сможет покончить жизнь самоубийством. Так что, она останется живой и позже родит Иисуса.

Как сообщалось ранее, украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных генерального директора грузинского телеканала «Рустави-2» Нику Гварамию. Отмечается, что Гварамия внесен в базу данных за «участие в проведении информационно-психологических операций, направленных на подрыв государственных институтов власти Украины», а также за «публикацию заведомо ложной информации, манипуляцию общественно-значимой информацией».