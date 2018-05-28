Патриарх Кирилл рассказал православным о том, как действует Божественная энергия

Дух Святой возобновляет всё то, что утрачивается, Сам же не нуждается в возобновлении сил.

Об этом в день Святой Троицы (Пятидесятницы), 27 мая, сказал верующим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. П

"Сын Божий, второе Лицо Святой Троицы, вознесся от мира, совершив Свою миссию. Но эта миссия не была закончена, — как и обещал Господь, Его дело продолжает Божественный Дух. А как же действует Божественная энергия? Святой Василий Великий, посвятив много времени и сил размышлениям о Святом Духе, оставил замечательные тексты, в одном из которых говорит: Дух Святой возобновляет всё то, что утрачивается, Сам же не нуждается в возобновлении сил", - отметил Патриарх.

Вместе с тем он отметил, что "мир как творение Божие поддерживается не только действием физических законов".

"Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двигатель создать невозможно, потому что энергия должна возобновляться. Так устроен наш физический мир. Но мир как творение Божие поддерживается не только действием физических законов - он поддерживается силой Духа Святого, Божественной энергией, которая истощает себя, передавая энергию всему космосу, всему творению, всему живому и неживому, и эта энергия никогда не исчезает", - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель отметил, что "физических сил недостаточно, чтобы совершать то, что мы призваны совершить в течение жизни".

"Нужна особая сила — сила духа, потому что побеждает только духовно сильный человек. Никаким восьмичасовым сном эту духовную силу не восстановишь, никаким калорийным питанием ее уровень не поднимешь. Духовная сила - не от материального источника, духовная сила - от силы Духа Святаго", - подчеркнул Патриарх.

"Вот почему наша связь со Святым Духом - через Таинства Церкви, через молитву - является непременным залогом нашей способности творить даже тогда, когда физические силы истощаются. Творить на таком уровне, на котором никакими физическими возможностями ничего произвести невозможно", - заключил Предстоятель.