В Киево-Печерской Лавре по 3 июня открыта выставка-ярмарка "Троицкая"

В стенах Святой Печерской обители открылась выставка, приуроченная к Дню Святой Троицы.

Как сообщает официальный сайт Лавры lavra.ua, перед началом работы выставки был совершен молебен, который возглавил глава отдела социального служения Киево-Печерской лавры иеромонах Лукиан.

По завершении молебна отец Лукиан обратился к участникам выставки с напутственным словом, в котором поздравил всех с наступающим праздником Святой Троицы и сказал:

«День Пятидесятницы является особым днем не только церковной, но и мировой истории. В этот день на апостолов Христовых сошел Дух Святой, исполнив их всеми теми благодатными дарами, которые и по сей день пребывают в Церкви. Пусть же благодать Всесвятого Духа, Которого мы все особо чтим в эти дни, наполняет вас всех, пусть Господь ниспошлет вам Свою благодатную помощь и укрепит во всех ваших трудах!», - сказал он.

Далее отец Лукиан окропил участников выставки и все, что они предлагают посетителям, святой водой.

На выставке «Троицкой» свои товары предлагают представители ближнего зарубежья, представители украинских епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей.

Вниманию посетителей предлагаются церковная утварь и предметы, иконы, гончарные изделия, духовная литература, музыкальные произведения и церковные песнопения в аудио- и видеозаписи, православные фильмы на современных цифровых носителях, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи. Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Выставка-ярмарка будет проходить с 26 мая по 3 июня.

Режим работы - с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.