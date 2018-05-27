Опубликованы уникальные архивные видео о преподобном Ионе Киевском
Уникальные архивные видео о перенесении святых мощей преподобного Ионы Киевского опубликованы на сайте Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
Новые архивные видеозаписи добавлены на YouTube-канал обители.
Последняя в истории панихида по преподобному Ионе.
После Божественной литургии в день прославления преподобного в лике святых перед ракой с его честными мощами духовенство отслужило последнюю панихиду по схиархимандриту Петру - основателю обители, уже причисленному в лике святых, как преподобный Иона Киевский.
После панихиды состоялось торжественное перенесение мощей прп. Ионы в склеп Троицкого собора.
Обратите внимание, как трудно священники несут тяжелую раку, изготовленную из толстых дубовых досок. Во время съемок крестного хода заметно отсутствие братского корпуса, который позднее был построен рядом с храмом.
Сразу после переноса был отслужен первый в истории молебен преподобному и состоялось поклонение его честным мощам.
25 мая решением Священного Синода Украинской Православной Церкви установлено общецерковное празднование дня обретения мощей преподобного Ионы Киевского в Воскресенье после Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Журнал 10).