Опубликованы уникальные архивные видео о преподобном Ионе Киевском

Уникальные архивные видео о перенесении святых мощей преподобного Ионы Киевского опубликованы на сайте Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Новые архивные видеозаписи добавлены на YouTube-канал обители.

Последняя в истории панихида по преподобному Ионе.

После Божественной литургии в день прославления преподобного в лике святых перед ракой с его честными мощами духовенство отслужило последнюю панихиду по схиархимандриту Петру - основателю обители, уже причисленному в лике святых, как преподобный Иона Киевский.

После панихиды состоялось торжественное перенесение мощей прп. Ионы в склеп Троицкого собора.

Обратите внимание, как трудно священники несут тяжелую раку, изготовленную из толстых дубовых досок. Во время съемок крестного хода заметно отсутствие братского корпуса, который позднее был построен рядом с храмом.

Сразу после переноса был отслужен первый в истории молебен преподобному и состоялось поклонение его честным мощам.

25 мая решением Священного Синода Украинской Православной Церкви установлено общецерковное празднование дня обретения мощей преподобного Ионы Киевского в Воскресенье после Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Журнал 10).