Патриарх Кирилл принял детей погибших сирийских военных

В Храме Христа Спасителя в Москве 26 мая состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с группой детей из Сирии.

Как сообщает patriarchia.ru, в составе сирийской делегации 10 ребят в возрасте 12-14 лет.

«Вам в жизни пришлось пройти через очень серьезные испытания - погибли самые близкие для вас люди. Конечно, эта рана - на всю жизнь. Память о ваших погибших родителях-героях вы должны пронести через всю свою жизнь и передать вашим детям. Но всю жизнь эта рана болеть не должна... Вы должны помнить, почему погибли ваши родители. Они защищали свою Родину, свой народ", - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил детям памятные подарки.