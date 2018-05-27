В Киево-Печерской лавре тысячи православных христиан встретили Троицу
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня возглавил Божественную литургию и великую вечерню в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил великую вечерню, за которой были прочитаны особые молитвы святителя Василия Великого.
После одпусту Архипастырь поздравил верующих с праздником Пятидесятницы и благословил всех.
Завтра Предстоятель совершит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе столицы на Троещине.