В Киево-Печерской лавре тысячи православных христиан встретили Троицу

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня возглавил Божественную литургию и великую вечерню в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил великую вечерню, за которой были прочитаны особые молитвы святителя Василия Великого.

После одпусту Архипастырь поздравил верующих с праздником Пятидесятницы и благословил всех.

Завтра Предстоятель совершит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе столицы на Троещине.