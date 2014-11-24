Ближний - тот, кто совершает добро, добродетель связывает людей сильнее, чем узы родства - Патриарх Кирилл

23 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...В сегодняшнем Евангельском чтении от Луки из десятой главы (10: 25-37) задается это вопрос: а кто мой ближний? И тогда Господь произносит известную притчу о милосердном самарянине. Ближний ― тот, кто совершает добро, потому что добродетель связывает людей сильнее, чем узы родства. И мы знаем, что узы родства становятся причиной для страшных конфликтов и столкновений, особенно когда дело доходит до деления денег или наследства. Какие там узы родства? Люди становятся врагами. С другой стороны, когда мы делаем добро, мы соединяемся с другими людьми подобно тому, как милосердный самарянин стал ближним для пострадавшего от разбойников иудея. Что общего могло быть между иудеем и самаряном? Но добро превозмогло эту рознь.

Сегодняшнее Евангельское чтение является иллюстрацией к дивным словам апостола Павла из его послания к Ефесянам: через совершение добра мы объединяем людей в одно, в Самом Христе содействуя созиданию нового человека. Для чего? Чтобы устроить этот мир: устрояя мир, говорит апостол. Поэтому цель нашей миссии, конечно, обращение людей ко Христу, конечно, их воцерковление, но через это — созидание общечеловеческой солидарности, которая превосходит этнические, социальные, политические, географические, половые и другие различия и границы. Включая силу добродетели и доброделания, Церковь способна стать закваской теста всей вселенной. Она способна возбудить к жизни те процессы, которые приведут к новому человеку, во Христе Иисусе устрояя мир.

У церковной миссии нет границы: ее цель скрывается в эсхатологической перспективе, ее результаты, достигаемы здесь в земной жизни, переходят в жизнь вечную. Она как бы раздвигает границы пространства и времени, соединяя небесное и земное, вечное и временное. Вот почему прозвучали эти дивные слова, которые я только что вспомнил, обращаясь к новопоставленному епископу: Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их исполнять все то, что Я повелел вам; и се, Я с вами во вся дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:19-20)".

Полный текст проповеди здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси