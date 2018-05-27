На сайте Ионинского монастыря опубликованы уникальные архивные видео о преподобном Ионе Киевском (видео)

Решением Священного Синода УПЦ 25 мая 2018 года установлено общецерковное празднование дня обретения мощей преподобного Ионы Киевского.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует уникальные архивные видео о переносе святых мощей преподобного Ионы Киевского, которые к празднику Святой Троицы были опубликованы на сайте Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Новые архивные видеозаписи добавлены на YouTube-канал обители.

Последняя в истории панихида по преподобному Ионе.

После Божественной литургии в день прославления преподобного в лике святых перед ракой с его честными мощами духовенство отслужило последнюю панихиду по схиархимандриту Петру - основателю обители, уже причисленному к лику святых как преподобный Иона Киевский.

После панихиды состоялось торжественное перенесение мощей прп. Ионы в склеп Троицкого собора.

Во время съемок крестного хода заметно отсутствие братского корпуса, который позже был построен рядом с храмом.

Сразу после переноса был отслужен первый в истории молебен преподобному и совершилось поклонения его честным мощам.