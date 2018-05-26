Управляющий Мукачевской епархией УПЦ обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию на Закарпатье
23:14, 26 мая 2018Православие
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В ходе разговора был обсужден ряд вопросов из жизни Православной Церкви / m-church.org.ua
Вчера, 25 мая, в Епархиальном управлении города Мукачево архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор провел встречу с делегацией специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине во главе с руководителем офиса Давидом Пиге.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в ходе беседы был обсужден ряд вопросов из жизни Православной Церкви на Закарпатье.
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