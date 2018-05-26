В Киево-Печерской лавре начали праздновать Пятидесятницу

Накануне праздника Пятидесятницы, 26 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Завтра Предстоятель возглавит Божественную литургию и вечерню с особыми молитвами свт. Василия Великого, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Богослужение начнется в 8:30 на площади перед Успенским собором.

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