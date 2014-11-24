Одесская епархия УПЦ начала третий этап сбора гуманитарной помощи переселенцам с востока Украины
Одесская епархия начала третий этап сбора гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям и многочисленным переселенцам с востока Украины.
За последние месяцы на Донбасс было отправлено более 50 тонн гуманитарной помощи, собранной одесситами и жителями области, для жителей, которые остались на своих местах.
Быт и условия жизни мирного населения востока Украины до сих пор находятся в критическом состоянии. Многим семьям до сих пор необходима поддержка.
Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает помогать пострадавшим мирным жителям, украинским военным, многочисленным переселенцам и начала третий этап сбора гуманитарной помощи.
Необходимыми остаются продукты питания длительного хранения: крупы, макаронные изделия, консервы и домашняя консервация, сухие смеси, детское питание, чай, сахар, средства гигиены, медикаменты и др.
Особенно остро стоит вопрос с обеспечением людей теплыми вещами. Нужны: теплые зимние куртки, свитера, теплое белье, шапки и варежки, теплые одеяла и пледы.
Помощь и пожертвования принимаются во всех храмах Одесской епархии.
Официальный сайт УПЦ - по материалам сайта Одесской епархии УПЦ