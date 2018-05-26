В РПЦ создадут единое методическое пособие по окормлению людей с ВИЧ-инфекцией.

Такое решение было принято на круглом столе, посвященном духовной поддержке ВИЧ-инфицированных, сообщает сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

В Санкт-Петербургской епархии в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошел межрегиональный круглый стол «Духовно-нравственная поддержка семей с ВИЧ-инфекцией: поиск путей». В обсуждении приняли участие руководители общественных организаций, социальные работники, оказывающие помощь людям с ВИЧ-положительным статусом, и представители 9 епархий.

«На круглом столе поднимались очень острые проблемы, которые вызвали оживленную дискуссию, - отметил руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. – Например, обсуждался вопрос внутрицерковного «ВИЧ-диссидентства» – эта тема регулярно возникает в медиа-пространстве, сопровождается спорами. Говорили также о проблеме стигматизации ВИЧ-инфицированных и об особенностях пастырского окормления таких людей».

Алексей Лазарев рассказал участникам круглого стола о церковном служении в сфере поддержки ВИЧ-инфицированных. Так, в Москве в Инфекционной клинической больнице №2 действует служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным православной службы помощи «Милосердие».

Сестры милосердия ухаживают за пациентами с ВИЧ и СПИД: помогают обездвиженным больным совершать гигиенические процедуры, кормят их, приносят им одежду и необходимые вещи, оказывают психологическую поддержку. Также при службе действуют курсы для добровольцев, где обучают всех желающих научиться оказывать помощь тяжелобольным ВИЧ-инфицированным людям.

Люди с ВИЧ проходят реабилитацию в православных реабилитационных центрах для наркозависимых. Руководство центров старается адаптировать условия их реабилитации в соответствии с их потребностями.

По словам Алексея Лазарева, сейчас назрела необходимость в разработке методик взаимодействия священнослужителей и церковных социальных работников с ВИЧ-инфицированными людьми.

«Нужно ликвидировать «белые пятна», которых, к сожалению, очень много. Из-за плохой информированности священнослужителей о том, что такое ВИЧ, часто возникают неприятные ситуации, из-за которых инфицированные люди не могут причащаться, становятся изгоями на своем приходе, - отметил Алексей Лазарев. – А ведь в духовной поддержке обычно нуждается не только человек с ВИЧ, но и его семья. Мы планируем совместно с врачами начать разработку методических рекомендаций для священнослужителей по пастырскому окормлению людей с ВИЧ-положительным статусом».

В методическом пособии будет содержаться актуальная информация о болезни, методах пастырского попечения семей с ВИЧ-инфицированными членами, особенностях участия в Таинствах Церкви, возможностях вовлечения в приходскую жизнь.