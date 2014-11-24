Завтра в Киево-Печерской лавре на всеукраинской конференции обсудят проблемы семей в регионах

25 ноября, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (корпус № 45) состоится Всеукраинская конференция руководителей и сотрудников епархиальных отделов Украинской Православной Церкви по делам семьи.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, мероприятие состоится под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Главная задача конференции - обмен опытом между священниками и неравнодушными людьми, которые ведут работу с семьями в регионах, содействие созданию и налаживанию работы епархиальных отделов по делам семьи путем активного диалога между представителями епархий и профильными специалистами: психологами, юристами, врачами.

Начало работы конференции в 09.00.