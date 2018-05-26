В Польше прошли торжества в день 80-летия Предстоятеля Православной Церкви

15:46, 26 мая 2018
Православие
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В Польше прошли торжества в день 80-летия  Предстоятеля  Православной Церкви / orthodox.pl

Главным событием уходящей недели в жизни Польской Православной Церкви стало празднование 20-летия Первосвятительского служения и 80-летия со дня рождения её Предстоятеля, митрополита Варшавского и всея Польши Саввы.

Местом празднования выбран древний Супрасльский монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы, где 20 мая состоялись торжества, сообщается на сайте Польской Православной Церкви.

Блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва вместе с епископатом Польской Церкви, представителями сестринских Поместных Церквей, многочисленным духовенством и верующим народом Польши праздновал важные годовщины в монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле, сообщает портал "Собор.by".

/ orthodox.pl

Сегодня эта обитель – не только духовный, паломнический центр, сюда в обязательном порядке привозят и всех туристов, посещающих Подлясский край. Но ещё в начале 80-х даже многие жители соседнего Белостока не догадывались, что здесь когда-то стояла пятивековая обитель. Взорванный гитлеровцами в конце войны Благовещенский храм лежал в руинах. Пока на Белостокскую кафедру не пришёл молодой архипастырь, владыка Савва, будущий Предстоятель Польской Православной Церкви.

/ orthodox.pl

"Это человек, который, пройдя большую, сложную жизненную школу, не потерял ни доброты, ни простоты, ни юмора. Наоборот, эти качества его огранились и, можно сказать, что они сияют. И эта сердечность, простота и человечность, они привлекают всех", - отметил епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ. 

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