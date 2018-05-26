В Польше прошли торжества в день 80-летия Предстоятеля Православной Церкви

Главным событием уходящей недели в жизни Польской Православной Церкви стало празднование 20-летия Первосвятительского служения и 80-летия со дня рождения её Предстоятеля, митрополита Варшавского и всея Польши Саввы.

Местом празднования выбран древний Супрасльский монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы, где 20 мая состоялись торжества, сообщается на сайте Польской Православной Церкви.

Блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва вместе с епископатом Польской Церкви, представителями сестринских Поместных Церквей, многочисленным духовенством и верующим народом Польши праздновал важные годовщины в монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле, сообщает портал "Собор.by".

Сегодня эта обитель – не только духовный, паломнический центр, сюда в обязательном порядке привозят и всех туристов, посещающих Подлясский край. Но ещё в начале 80-х даже многие жители соседнего Белостока не догадывались, что здесь когда-то стояла пятивековая обитель. Взорванный гитлеровцами в конце войны Благовещенский храм лежал в руинах. Пока на Белостокскую кафедру не пришёл молодой архипастырь, владыка Савва, будущий Предстоятель Польской Православной Церкви.

"Это человек, который, пройдя большую, сложную жизненную школу, не потерял ни доброты, ни простоты, ни юмора. Наоборот, эти качества его огранились и, можно сказать, что они сияют. И эта сердечность, простота и человечность, они привлекают всех", - отметил епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ.