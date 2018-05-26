Вышел второй номер журнала для священников УПЦ «Пастырь & паства»

К празднику Святой Пятидесятницы вышел второй номер журнала для священников «Пастырь & паства».

Главная тема номера: рождение Церкви через схождение Святого Духа на апостолов и действие Духа через священников в современном мире. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Журнал «Пастырь & паства» выходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и является официальным печатным изданием Украинской Православной Церкви, адресованным духовенству.

«Каждый священник переживает свою личную Пятидесятницу. Во время священнического рукоположения каждому из нас был сообщен дар Святого Духа. Священнику нужно непрестанно напоминать себе о том Даре, который он получил во время хиротонии. Ведь важно не только получить Его, но и, удержав, преумножить», - отметил в предисловии ко второму номеру журнала Митрополит Онуфрий.

Открывает второй номер журнала интервью Блаженнейшего Митрополита Онуфрия: «Много бо может молитва праведника…» в котором Предстоятель раскрывает волнующие пастырей вопросы: какой должна быть молитва священника, какую литературу желательно читать, как не превратится в холодного требоисполнителя и избежать «пастырского выгорания», можно ли пастырю заниматься общественной деятельностью и другие.

Статья митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) посвящена проблеме правильного понимания единства верующих людей, что является особо актуальным вопросом в современных условиях давления на Церковь со стороны государства.

«12 советов священнику» отца Иоанна Крестьянкина помогут пастырю в его деятельности. Также эта тема раскрывается в статьях протоиерея Иоанна Рябко: «Должностная инструкция для священнослужителя» и протоиерея Олега Точинского: «Класичне пастирство у сучасному середовищі, або як священнику не стати частиною мейнстріму».

В статье «Огласительная беседа перед крещением» поднимается важная проблема: что должен сделать священник, чтобы это таинство стало для человека вратами в Царство Небесное, а не превратилось в красивый обряд или некое магическое действо.

Глава НПО «Общественная Правозащита» Олег Денисов в интервью журналу «Пастырь & паства» рассказывает о практике защиты прав верующих в Украине и за рубежом и дает полезные советы, какими способами можно отстоять свои религиозные права в случае их нарушения.

Инициатива светских властей о создании «Единой Поместной Церкви» в Украине всколыхнула украинское общество и уже внесла напряжение и сумятицу среди верующих. Принесет ли это пользу Церкви? В интервью заместителя главы Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Данилевича раскрываются вопросы, связанные с идеей создания автокефалии в Украине.

Во втором номере рассмотрены также важные вопросы иконографии, проповедничества, литургической жизни.

Завершает второй номер журнала «Пастырь & паства» литературная страничка: отрывки из произведения митрополита Вениамина (Федченкова) «Записки архиерея. Мысли под колокольней».

Следующий номер журнала, «если угодно будет Господу и живы будем» (Иак. 4, 15) выйдет в канун 1030-летия Крещения Руси.

Редакция приглашает пастырей и архипастырей принять участие в формировании тематики следующих номеров журнала. Передать информацию и вопросы для Предстоятеля УПЦ можно по телефону, электронной почте, а также в соцсетях. В сети Теlergram создана группа «Пастырь & паства» в из которой можно узнать самую свежую информацию.