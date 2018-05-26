В коллекции музея Минской духовной семинарии будут представлены новые экспонаты

В мае этого года собрание церковно-археологического музея Минской духовной семинарии пополнилось новыми экспонатами.

Новые экспонаты будут представлены в четвертом зале церковно-археологического музея, посвященном истории Жировичского монастыря, сообщается на сайте Минской духовной семинарии.

Бесценным приобретением для семинарского музея стало письмо преподобномученика Серафима (Шахмутя; 1901-1946) к своей духовной дочери инокине Ольге (Дубровской), насельнице Жировичского (затем Полоцкого) монастыря.

Письмо написано в период с конца 1939 по середину 1941 годов, когда преподобномученик Серафим уже вернулся с приходского служения в селе Курашево (ныне Хайновский повят Подляского воеводства, Республика Польша) и проживал в Жировичском монастыре.

Другим ценным приобретением стали фотографические портреты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова; 1910-1990) и архимандрита (впоследствии архиепископа Брестского и Кобринского) Константина (Хомича; 1911-2000), наместника Жировичского монастыря в 1970-1987 годы.

Фотографические портреты передал в дар церковно-археологическому музею Минской духовной семинарии архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами Минской Экзархии.