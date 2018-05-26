В воскресенье, 27 мая, в Мелитополь пребывает чудотворная икона Божией Матери "Подольская".

Постоянно чудотворный образ Подольской Божией Матери хранится в Свято-Успенском архиерейском соборе города Житомира, сообщает портал "МВ".

Подольская икона Пресвятой Богородицы - это древний список Барской иконы. Время написания его, первые чудотворения, явленные Божией Матерью по молитвам пред этим образом, неизвестны. Но в 1700 году, когда икону перенесли в построенный в то время храм Успения Божией Матери, что на Подоле в Житомире, она считалась уже древней и чудотворной.

После 1917 года Подольская икона Пресвятой Богородицы продолжала пребывать в родном храме до самого его закрытия в 1935 году, когда с образа сорвали драгоценные ризы, а саму икону бросили в общую кучу для сожжения. Недалеко стоявший уполномоченный по закрытию храма повернулся к монашкам, что наблюдали за происходившим, и сказал: "Я ее не видел", отойдя подальше. Так была спасена святыня.

Свыше двадцати лет икона хранилась в тайнике частного дома, недалеко от храма, а в середине 1950‑х годов ее передали в Спасо-Преображенский собор. Икону поместили в красивый киот с правой стороны от алтаря.

Согласно преданию, когда в 1872 году в Житомире вспыхнула эпидемия холеры, горожане, веря в особую помощь и заступничество Божией Матери Подольской, торжественно пронесли святыню по всем улицам города, после чего эпидемия прекратилась.

С начала апреля чудотворный образ путешествует по храмам Запорожской епархии. 27 мая его встретят в Мелитополе.

С графиком пребывания чудотворной иконы в Мелитополе можно ознакомиться здесь.