УПЦ отметит 1030-летие Крещения Руси молебном на Владимирской горке, Крестным ходом и богослужениями

Украинская Православная Церковь отметит 1030-летие Крещения Киевской Руси торжественным молебном на Владимирской горке, Крестным ходом по улицам столицы и праздничными богослужениями в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято сегодня на заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре под председательством предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия (Журнал № 8).

В частности, в рамках общецерковного празднования Дня Крещения Киевской Руси 27 июля в Киеве состоится молебен возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру и Крестный ход от Владимирской горки - к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Вечером в этот день на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится Всенощное бдение. Утром 28 июля - праздничная Божественная литургия.