Избрана новая настоятельница столичного Свято-Флоровского монастыря - Священный Синод УПЦ
17:54, 25 мая 2018Православие
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Свято-Флоровский монастырь / фото из открытых источников
Священный Синод Украинской Православной Церкви избрал новую настоятельницу Свято-Флоровского женского монастыря в Киеве.
Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре под председательством Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
В Журнале № 13 Священного Синода указано утвердить на посту настоятельницы Свято-Флоровского монастыря с возведением в сан игуменьи и возложением наперсного креста - монахиню Евлампию (в миру – Елисейкину Галину).
Новая игуменья была выбрана в связи со смертью 16 апреля этого года бывшей настоятельницы – игумении Антонии (Филькиной), которая занимала эту должность с 1985 года.
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