Избрана новая настоятельница столичного Свято-Флоровского монастыря - Священный Синод УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви избрал новую настоятельницу Свято-Флоровского женского монастыря в Киеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре под председательством Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В Журнале № 13 Священного Синода указано утвердить на посту настоятельницы Свято-Флоровского монастыря с возведением в сан игуменьи и возложением наперсного креста - монахиню Евлампию (в миру – Елисейкину Галину).

Новая игуменья была выбрана в связи со смертью 16 апреля этого года бывшей настоятельницы – игумении Антонии (Филькиной), которая занимала эту должность с 1985 года.