В УПЦ два новых епископа – решение Священного Синода

Священный Синод Украинской Православной Церкви избрал двух новых епископов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято сегодня на заседании Синода под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Соответствующие решения зафиксированы в Журналах 15 и 16.

В частности, клирика Горловской епархии архимандрита Спиридона (Головастова) Священный Синод избрал епископом Добропольским, викарием Горловской епархии УПЦ.

Наместник столичного Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря архимандрит Гедеон (Харон) избран епископом Макаровским, викарием Киевской Митрополии УПЦ.

Место наречения и время проведения епископских хиротоний определит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.