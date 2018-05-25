В Киево-Печерской лавре состоится «Троицкая» выставка-ярмарка

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 26 мая состоится открытие православной выставки-ярмарки «Троицкая», приуроченной к празднованию Дня Святой Троицы.

Об этом сообщается на сайте обители.

Постоянным посетителям лаврских выставок и гостям обители будет предложен широкий ассортимент товаров, изготовленных в монастырях Украины. Это иконы и богослужебная утварь, книги для православного читателя, продукты пчеловодства и свежий мед, лечебные сборы трав и прочее. Также можно заказать поминовение о здравии и упокоении в обителях-участниках мероприятия.

Православная ярмарка будет работать до 3 июня.

Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00. Дислокация – крытый переход к Ближним пещерам и дорога, ведущая к Дальним пещерам (территория Нижней лавры). Вход свободный.