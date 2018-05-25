Митрополит Антоний рассказал, почему на Троицу православные отмечают день рождения Церкви

Бытуют разные поверья, связанные с празднованием Троицы. Люди озабочены в преддверии праздника, как украсить дом, какие травы и где разместить, что освящать в храме и в каком количестве.

Все это по давней традиции связано с Троицей, но не является сутью. А вот о сути праздника, к сожалению, многие и не задумываются.

Что мы отмечаем в этот день? День гербария или День ботаника?

День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи. В этот день мы вспоминаем событие, которое произошло через пятьдесят дней после Воскресения Христова — Святой Дух сошел на апостолов, и они отправились проповедовать Христа Воскресшего всем народам во всех землях.

В этот день верующие отмечают день рождения Церкви, поэтому мы и украшаем храмы цветами, устилаем пол травами и ветвями, символически указывая на великий замысел Божий – победу жизни над смертью, добра над злом.

Более двух тысяч лет назад Господь Бог оставил нам, грешным, утешение и отраду – Свою Церковь. Это величайший и неоценимый дар. Мы имеем надежный корабль в бушующем море жизни. Мы не оставлены на произволение судьбы, не брошены, а находимся в надежных руках Самого Господа и имеем помощниками всех святых нашей Церкви.

Это воистину высочайшая милость Божия к грешному человеку и огромнейшая радость.

Церковь дает каждому из нас шанс стать человеком. Настоящим человеком. И только в лоне Церкви это возможно. Мы преображаемся благодаря щедрым дарам и благодати Божьей, пребывающей в храме во время Святых Таинств, во время молитвы.

Мы меняем себя, соответственно, меняется наша жизнь.

Вот за эту милость и нужно благодарить Господа Бога нашего Иисуса Христа в день Святой Троицы.

А наше желание измениться, послушать Христа, принять Его учение будет лучшим подарком Создателю и Родителю Церкви.

Принесем же в этот праздничный день в храмы вместе с ароматными травами и цветами благоухание нашей души, ликующей о Господе, славящей Его, восхваляющей Его Церковь.

И пусть Всемилостивый Господь наполнит нас Своими щедротами и пошлет нам всем Утешителя, Подателя жизни – Духа Святого, Который очистит нас от всякой нечистоты и вдохнет в нас жизнь новую.

Митрополит Антоний (Паканич) - для "Аргументы и факты".