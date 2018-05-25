Киевские духовные школы начали сотрудничество с Христианской академией в Варшаве

Официальная делегация Киевской духовной академии и семинарии во главе с ректором епископом Сильвестром 24 мая посетила Христианскую богословскую академию в Варшаве.

В состав делегации также вошли проректор по научно-богословской работе профессор В. Бурега и секретарь Ученого совета доцент протоиерей Василий Яковчук, сообщает пресс-служба Киевской духовной академии.

Гости из Киева ознакомились с историей Христианской теологической академии в Варшаве, принципами организации в ней учебного процесса и научной работы.

Делегация Киевской духовной академии и семинарии приняла участие в заседании Сената Христианской теологической академии в Варшаве. Во время этого заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Киевской духовной академией и семинарией и Христианской теологической академии в Варшаве. Со стороны Киевских духовных школ соглашение подписали ректор епископ Сильвестр и проректор по научно-богословской работе В. Бурега. Со стороны Христианской теологической академии в Варшаве соглашение подписали ректор профессор Богуслав Милерски и проректор и руководитель Православной секции архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий.

Соглашение предусматривает реализацию совместных исследовательских и учебных проектов, организацию конференций, обмен преподавателями и студентами.