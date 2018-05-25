Православная Церковь Грузии призвала власти защитить общество от западных ценностей

Патриархия Грузии призвала власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов.

Об этом говорится в распространенном патриархии Грузии заявлении, которое касается сюжетов, показанных в эфире телекомпании"Рустави 2" и заявлений журналиста Георгия Габуния, сообщает "Грузия Онлайн".

Патриархия также обращается к священникам и дипломатическому корпусу.

"В первую очередь призываем наших священников, прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2», чтобы они не давали им интервью и не участвовали ни в одной из их передач. Желательно, чтобы это приняли к сведению и те, для кого значимы наша Церковь и наши ценности.

Также призываем находящиеся в Грузии международные организации и тех иностранных доноров, которые содействуют распространению в нашей странней западных ценностей – покажите обществу, что европейская демократия – это не пренебрежение образом мышления огромного большинства народа и его религиозных чувств, чтобы у наших граждан не создались неверные представления и настроения.

Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов", - говорится в заявлении патриархии.