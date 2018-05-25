Сотни верующих шли крестными ходами на престольный праздник Свалявского монастыря УПЦ

12:37, 25 мая 2018
Православие
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Престольный праздник Свалявского женского монастыря / m-church.org.ua

В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Славянских, 24 мая, престольный праздник отметили в Свалявском Свято-Троице-Кирилло-Мефодиевском женском монастыре.

Как сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ, на торжества в этом году собрались более 30 священнослужителей Мукачевской и Хустской епархий. По благословению архиепископа Феодора праздничную литургию возглавил протоиерей Виктор Мисо.

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Уже традиционно, каждый год в этот праздничный день помолиться в обители, приходят крестные ходы из храмов Свалявщины, особое шествие прихожан храма в честь Рождества Божией Матери в городе Свалява. На протяжении многих лет крестный ход возглавляет благочинный Свалявского благочиния, протоиерей Василий Барна и клирик храма, протоиерей Георгий Барна.

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