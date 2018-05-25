В Киево-Печерской лавре начался Священный Синод УПЦ

09:50, 25 мая 2018
Православие
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В Киево-Печерской лавре началась работа Священного Синода УПЦ / news.church.ua

Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, 25 мая в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Феодор совершил Божественную литургию, за которой молился Предстоятель, члены Священного Синода, а также представители епископата УПЦ.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

После богослужения архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием отправились к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), чтобы почтить память почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Сегодня состоится второе в 2018 году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.

Предыдущее заседание состоялось 14 марта.

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