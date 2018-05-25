В Одесской области на месте разрушенной церкви построят новую

Во вторник, 22 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел прибыл в с. Матроска Измаильского района Одесской области, где совершил освящение места и закладку памятной капсулы в основание строительства храма в честь святителя и чудотворца Николая.

Новый храм будет построен на месте церкви, разрушенной во время советской власти, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

На территории строящегося храма митрополита Агафангела встречали местные власти, духовенство и многочисленные жители, которые пришли участвовать в этом историческом событии для их села.

Митрополит совершил Чин закладки храма на месте фундамента прежнего храма, который был разрушен советской властью. В основание храма митрополит Агафангел заложил мощи святых мучеников Максима, Викентия и Виктора Римских.

"Очень символично, что мы находимся на фундаменте прежнего храма, который в годы безбожной власти был разрушен, и люди лишились возможности молиться о своих нуждах. Слава Богу, пришло время "собирать камни": сегодня мы получили возможность с помощью Божией совершить основание храма, освятив закладной камень, вложив в него капсулу с грамотой и частицами святых мощей мучеников", - обратился владыка с архипастырским словом к селянам.

Затем митрополит Агафангел направился на сельское кладбище, где на могиле архиепископа Неофита (Неводчикова), бывшего управляющего Кишеневской и Хотинской епархией (1822-1910) совершил заупокойное богослужение по приснопамятному святителю, на средства которого был воздвигнут, затем разрушенный богоборцами Свято-Николаевский храм села Матроски.