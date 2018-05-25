В Черкассах почтили память новомучеников и исповедников

Вчера, 24 мая, вся полнота Православной Церкви вспоминала память преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца, а вместе с ним - более полторы сотни святых новомучеников и исповедников Черкасских.

В этот день в Михайловском кафедральном соборе Черкасс состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Владыка Софроний обратился к прихожанам с назидательным архипастырским словом.

В небольшом храме, где установлен памятник святым страстотерпцям Черкасским, утром был отслужен водосвятный молебен.