В Черкассах почтили память новомучеников и исповедников
02:11, 25 мая 2018Православие
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Икона новомучеников Черкасских / cherkasy-orthodox.com.ua
Вчера, 24 мая, вся полнота Православной Церкви вспоминала память преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца, а вместе с ним - более полторы сотни святых новомучеников и исповедников Черкасских.
В этот день в Михайловском кафедральном соборе Черкасс состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.
В Черкассах почтили память новомучеников и исповедников Черкасских / cherkasy-orthodox.com.ua
Владыка Софроний обратился к прихожанам с назидательным архипастырским словом.
В небольшом храме, где установлен памятник святым страстотерпцям Черкасским, утром был отслужен водосвятный молебен.
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