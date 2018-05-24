Около 70 тысяч верующих примут участие в Великорецком крестном ходе

Традиционный и один из самых масштабных крестных ходов стартует 3 июня в Кировской области России.

В нынешнем году в Великорецком крестном ходе ожидается участие около 70 тысяч паломников, сообщает сайт журнала "Фома".

Участники крестного хода пройдут из Кирова (Вятки) до села Великорецкое, где по традиции окунутся в купель и приложатся к чудотворной иконе.

На протяжении всего маршрута верующих будут сопровождать медики. Также, во время привалов, будет работать передвижной аптечный пункт.

Напомним, что Великорецкий крестный ход - один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки «Великой», отсюда пошло его название – Великорецкий.

Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже – Кировом. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах и официально восстановлен в 1989 году.

По возобновленной традиции молитвенное шествие совершается ежегодно в начале июня. Теперь вместо утраченной иконы Николы Чудотворца верующие несут один из ее списков.