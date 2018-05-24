В Свято-Николаевском Измаильском монастыре освятили древний храм, который восстанавливали 15 лет

В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, 22 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение престола Свято-Николаевского храма и Божественную литургию в мужском монастыре в честь святителя Николая на берегу р. Дунай.

После завершения литургии был совершён Крестный ход вокруг храма, восстановление которого продолжалось 15 лет, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

"Мы совершили освящение поруганной в годы безбожной власти святыни. 15 лет назад никто не верил, что этот полуразрушенный храм святителя Николая можно будет восстановить и здесь станут совершаться богослужения. Но сегодня, милостью Божией и многими трудами отца наместника, эта святыня украшает берег Дуная своим прекрасным видом", - отметил митрополит Агафангел.

История этого монастыря уходит корнями в далёкий XI век, когда афонские монахи основали здесь подворье монастыря. После революции этот монастырь и Николаевский храм постигла тяжёлая участь - он был доведён до запустения.

"Но милостью Божией, нам удалось воскресить эту святыню и сегодня, для нас большой праздник: мы свершили освящение престола и помазали стены храма святым миром, этим призвав благодать Духа Святого", - сказал владыка, поблагодарив наместника монастыря архимандрита Алипия (Цушко) за то, что его усилиями "эта обитель стала поистине центром духовной культуры нашего украинского Придунавья".

За усердные труды митрополит Агафангел вручил архимандриту Алипию благословенную Первосвятительскую грамоту Предстоятеля Украинской Православной Церкви, а всем многочисленным прихожанам передал иконки святителя Николая.