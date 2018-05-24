В Свято-Николаевском Измаильском монастыре освятили древний храм, который восстанавливали 15 лет

19:46, 24 мая 2018
Православие
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Митрополит Агафангел совершил освящение престола Свято-Николаевского храма в мужском монастыре в честь святителя Николая / eparhiya.od.ua

В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, 22 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение престола Свято-Николаевского храма и Божественную литургию в мужском монастыре в честь святителя Николая на берегу р. Дунай.

После завершения литургии был совершён Крестный ход вокруг храма, восстановление которого продолжалось 15 лет, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ. 

"Мы совершили освящение поруганной в годы безбожной власти  святыни. 15 лет назад никто не верил, что этот полуразрушенный храм святителя Николая можно будет восстановить и здесь станут совершаться богослужения. Но сегодня, милостью Божией и многими трудами отца наместника, эта святыня украшает берег Дуная своим прекрасным видом", - отметил митрополит Агафангел.

/ eparhiya.od.ua

История этого монастыря уходит корнями в далёкий XI век, когда афонские монахи основали здесь подворье монастыря. После революции этот монастырь и Николаевский храм постигла тяжёлая участь - он был доведён до запустения.

/ eparhiya.od.ua

"Но милостью Божией, нам удалось воскресить эту святыню и сегодня, для нас большой праздник: мы свершили освящение престола и помазали стены храма святым миром, этим призвав благодать Духа Святого", - сказал владыка, поблагодарив наместника монастыря архимандрита Алипия (Цушко) за то, что его усилиями "эта обитель стала поистине центром духовной культуры нашего украинского Придунавья".

/ eparhiya.od.ua

За усердные труды митрополит Агафангел вручил архимандриту Алипию благословенную Первосвятительскую грамоту Предстоятеля Украинской Православной Церкви, а всем многочисленным прихожанам передал иконки святителя Николая.

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