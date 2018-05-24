В Минске 16 тыс человек поклонились мощам преподобномученицы великой княгини Елисаветы

В Минск из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка 19 мая была принесена великая святыня - ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары.

В Минске ковчег пребывал до 22 мая. За это время честным мощам подвижниц поклонились около 16 000 человек, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

С 19 по 20 мая ковчег находился в Свято-Духовом кафедральном соборе. Встречу святыни возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Далее ковчег был перенесен в Елисаветинский женский монастырь.

Напомним, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елисаветы.

Великая княгиня Елисавета - внучка британской королевы Виктории, гессенская принцесса, супруга великого князя Сергея Александровича Романова (убитого террористом в 1905 году), основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века.

Мощи великой княгини Елисаветы и инокини Варвары находятся на Святой Земле, в Гефсимании, в монастыре равноапостольной Марии Магдалины. Именно туда останки великой княгини были привезены в 1918 году из Алапаевска. В 1981 году десница святой была перенесена в США.