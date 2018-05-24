В Киево-Печерской лавре состоится гала-концерт приходских коллективов «Пентикостия»

Гала-концерт VIII Всеукраинского фестиваля-конкурса приходских коллективов «Пентикостия» проведут на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в День Святого Духа, 28 мая.

Об этом сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на страницу организаторов фестиваля в Facebook.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный.

В фестивале примет участие 21 хор из Киева и Киевщины, Запорожья, Луцка, Одессы, Харькова и Харьковщины, Хмельницкого, Черкасщины, Черниговщины.

Фестиваль-конкурс «Пентикостия» был основан в 2011 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Название «Пентикостия» (в переводе с греческого – «Пятидесятница») выбрано не случайно: конкурс приурочен к празднику Пятидесятницы – Дню Святой Троицы, гала-концерт традиционно проводят на второй день праздник – в День Святого Духа.

В прошлом году в фестивале приняло участие до 20 вокальных коллективов, обладателем гран-при (а значит и хранителем фестивальной иконы Святой Троицы) стал хор Свято-Николаевского собора в Бердичеве (регент – протоиерей Виктор Сватула).