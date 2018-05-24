Открыт сбор средств для лечения Ивана Войнаровского, который борется с лейкемией

Cемья из села Крива Хустского района, на Закарпатье, продолжает бороться за жизнь своего ребенка: 17-летний Иван Войнаровский тяжело болен.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», острая лимфобластная лейкемия может лишить Ваню жизни. Ежедневные боли, больничные процедуры и постоянный прием медикаментов - вот с чего сейчас состоят будни Ивана.

«Ваня был в реанимации 8 дней. Дважды парню делали пересадку. Он пролежал много дней и поэтому ему трудно даже встать на ноги. Есть у нас и хорошие новости. Есть лейкоциты уже 5,5 сегодня. Немного держатся тромбы. Но нам сегодня вливали. Настроение у Вани плохое. Еще болит рот. Понемногу заживают раны во рту. Можно есть почти все. Но не может. Очень непросто все это выдержать», - рассказала мама Ивана.

Парню срочно нужен препарат «Урсофальк», 2 упаковки на сумму 2 743, 64 грн и 3 упаковки препарата «Авелокс» на сумму 1480 грн. У сельской семьи нет возможности приобрести их - все средства уже потрачены на предыдущее лечение. Мама Вани обращается с просьбой помочь в лечении сына.

Ранее благодаря поддержке неравнодушных людей парень получил необходимые для лечения медикаменты. Поддержите, пожалуйста, мальчика еще раз!

О том, как помочь Войнаровскому Ивану – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".