Патриарха Варфоломея приглашают в Киев, чтобы посетить место крещения Руси на Почтовой площади
14:44, 24 мая 2018Православие
153
Защитники Почайны приглашают Вселенского Патриарха посетить место крещения Киевской Руси / orthodoxy.org.ua
Представители «Общественного движения “Почайна”» приглашают Вселенского Патриарха Варфоломея прибыть в Киев, чтобы посетить место крещения Киевской Руси.
Об этом говорится в обращении, которое общественное движение направляет Патриарху, сообщает "Православие в Украине".
«В этом году мы празднуем 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины. В Киев уже вернулась река Почайна, в водах которой крестились киевляне, а на Почтовой площади благодаря археологическим раскопкам и историческим исследованиям найдено место, связанное с летописными событиями крещения», - говорится, в частности, в обращении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter