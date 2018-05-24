Патриарха Варфоломея приглашают в Киев, чтобы посетить место крещения Руси на Почтовой площади

Представители «Общественного движения “Почайна”» приглашают Вселенского Патриарха Варфоломея прибыть в Киев, чтобы посетить место крещения Киевской Руси.

Об этом говорится в обращении, которое общественное движение направляет Патриарху, сообщает "Православие в Украине".

«В этом году мы празднуем 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины. В Киев уже вернулась река Почайна, в водах которой крестились киевляне, а на Почтовой площади благодаря археологическим раскопкам и историческим исследованиям найдено место, связанное с летописными событиями крещения», - говорится, в частности, в обращении.