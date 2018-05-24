Патриарх Варфоломей по приглашению Ватикана отправился в Рим, чтобы выступить на международной конференции

Патриарх Константинопольский Варфоломей в среду, 23 мая, отбыл в Рим, чтобы выступить по приглашению Ватикана на международной конференции «Новая политика и образ жизни в Цифровой век».

Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Патриарху Варфоломею было предложено принять участие в работе конференции, которая проводится под эгидой Папы Римского, и присутствовать на встрече с понтификом.

Патриарх Варфоломей также встретится с предшественником Папы Франциска – Папой-эмеритом Бенедиктом XVI в его резиденции в Ватикане.

В состав делегации Константинопольского Патриархата, сопровождающей Патриарха Варфоломея в поездке в Рим, вошли митрополит Италийский и Мальтийский Геннадий, а также профессора Константин Деликостантис и Фемистоклис Караниколас, патриарший секретарь.

Патриарх Варфоломей возвратится в Стамбул вечером в субботу, 26 мая, чтобы возглавить всенощное бдение в канун праздника Пятидесятницы.

Патриаршим эпитропом на время отсутствия Патриарха Варфоломея назначен митрополит Деркийский Апостол (Даниилидис).