В Киеве верующие молитвенно отметили 79-й День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира

23 ноября Блаженнейшему Митрополиту Владимиру исполнилось бы 79 лет.

К этой дате в столице прошли поминальные богослужения и мемориальные мероприятия.

После Божественной литургии в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении собора иерархов Украинской Православной Церкви отслужил заупокойную литию.

По окончании Литургии в лаврской храме Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр отслужил заупокойное богослужение на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Днем в храме Всех святых комплекса Кафедрального собора в честь Воскресения Христова митрополит Александр в сослужении ключаря собора епископа Бородянского Варсонофия и клириков храма отслужил панихиду по почившему Предстоятелю.

После богослужения общиной собора был устроен благотворительный обед для нуждающихся.

Также в галерее «Соборная» состоялось открытие фотовыставки, посвященной памяти Блаженнейшего Владыки.

На выставке представлены фотографии Митрополита Владимира, в частности, из личного архива митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, работы православного фотографа из Краматорска Игоря Граченка и юной художницы Маргариты Головакиной.

Вечером, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отправил заупокойную литию на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В этот же день, в национальном заповеднике «София Киевская» состоялся вечер его памяти.

Организаторы мероприятия - Министерство культуры Украины и Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.Во время мероприятия состоялся концерт-реквием с участием хоров под управлением Богдана Плиша и Александра Тарасенко.

Также был презентован ХІ том собрания трудов Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Кроме этого гости осмотрели экспозицию личных вещей Владыки Владимира.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви