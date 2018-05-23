Патриарх Кирилл заявил, что не будет принимать цветы на день ангела

Патриарх Кирилл призвал духовенство не дарить ему цветы по случаю дня его тезоименитства 24 мая, потратив сэкономленные деньги на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия.

Об этом сообщает российское информагенство.

"Патриарх Кирилл благословил направить денежные средства, сэкономленные московскими приходами на покупке цветов к дню тезоименитства его святейшества, на приобретение оборудования для физиотерапевтического отделения московской Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского", – говорится в сообщении.

Приходы могут перечислить деньги на соответствующий целевой счет Московской патриархии.

В пресс-службе патриарха напомнили, что ранее предстоятель РПЦ предложил заменить обычай преподносить ему в праздничные дни цветы сбором средств в пользу нуждающихся. В этом году, 27 апреля, в больнице святителя Алексия был освящен новый реанимобиль, приобретенный на средства, поступившие от храмов и монастырей.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, – многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Больница является учреждением РПЦ. Ежегодно врачи больницы принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек.