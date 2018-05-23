Священники Запорожской епархии УПЦ рассказали наблюдателям ОБСЕ о религиозной ситуации в регионе (укр.)

У приміщенні єпархіального управління Запорізької єпархії УПЦ 21 травня пройшла робоча зустріч з представниками Дніпровського офісу Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

З благословення митрополита Луки у ній взяли участь завідувач єпархіальної канцелярією протоієрей Геннадій Елін і настоятель Архієрейського собору на честь Покрова Пресвятої Богородиці протоієрей Олег Семенчук. Зі сторони спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у зустрічі взяли участь спостерігачі Стівен Дуглас і Михайло Панов.

У ході діалогу представники Запорізької єпархії УПЦ поінформували гостей про ситуацію навколо Української Православної Церкви як в регіоні, так і в Україні в цілому.

На початку бесіди протоієрей Геннадій Елін подякував представникам ОБСЄ за участь їхніх колег у Хресному ході, який відбувся в Запорізькій єпархії 5 березня у день Торжества Православ’я. Він підкреслив, що саме участь міжнародних спостерігачів допомогло забезпечити охорону правопорядку, а також безпеку всіх православних запорожців, які відвідали захід (тільки за офіційними підрахунками їх було від 8 до 10 тис. осіб).

Далі сторони перейшли до обговорення актуальних питань.

Про статус УПЦ

У 2014 році, після подій, за якими пішли військові дії на сході України, ми провели анонімне анкетування серед священнослужителів. Серед питань, адресованих їм, був і такий: «Чи вважаєте ви виправданим або доцільним, в сформованих реаліях, отримання УПЦ статусу Автокефальної Помісної Церкви?».

Переважна частина кліриків, висловилися за те, що змінювати нинішній статус УПЦ немає необхідності. У 2015 було проведено аналогічне анкетування серед прихожан. Їм було поставлено питання: «Чи має для вас значення в якій Церкви молитися і брати участь в таїнствах?». Більшість наших парафіян відповіло, для них це можливо тільки в Українській Православній Церкві, визнаної світовим православ’ям, – поінформував присутніх протоієрей Геннадій Елін.

Про ЄПЦ і не тільки

Коли в ЗМІ стала активно тиражуватися інформація про те, що Президент України Петро Порошенко звернувся до Константинопольського Патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії Української Православної Церкви, ніхто не задався питанням про те, для кого саме він її просить. На сьогоднішній день в Україні є три найбільших християнських конфесії: УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ. Київський патріархат позиціонує себе незалежним ні від кого і ні від чого, а в назві УАПЦ і так сказано, що вона – автокефальна. УПЦ Патріарха Варфоломія поки ні про що не просила. Тому говорити про якусь автокефалію можна буде тільки тоді, коли відбудеться об’єднання церков всередині країни, – повідомив завідувач єпархіальної канцелярією.

Відомо, що 20 квітня правлячий архієрей єпархії владика Лука звернувся до духовенства та віруючих з приводу втручання можновладців в церковні справи, а також до Патріарха Варфоломія. За словами протоієрея Геннадія Еліна, тільки в перший день після оприлюднення звернення, було зібрано 14 163 підписи віруючих в його підтримку. На наступний день число людей, які поставили свої підписи під зверненням, перевищило позначку в 15 тисяч чоловік.

Після обговорення низки проблемних аспектів церковного життя в Україні, присутні зійшлися на думці, що релігійна ситуація в країні як і раніше залишається напруженою. І якщо не стабілізувати її на державному рівні, це може привести до громадянського протистояння і подальшого поділу українського суспільства.

На закінчення зустрічі всі її учасники висловили надію на подальшу співпрацю і взаєморозуміння.