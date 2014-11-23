Предстоятель УПЦ отслужил заупокойную литию по Блаженнейшему митрополиту Владимиру

Сегодня 23 ноября Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили: митрополиты - Вышгородский и Чернобыльский Павел, Феодосийский и Керченский Платон, Винницкий и Барский Симеон, архиепископы - Уманский и Звенигородский Пантелеимон, Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Городницкий Александр, братия Киево-Печерской Лавры в священном сане. В воскресной молитве также принимали участие митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион и архиепископ Горловский и Славянский Митрофан.

После евангельского чтения Его Блаженство обратился ко всем присутствующим со словами наставления:

«Господь говорит «Будьте милосердны, как и Отец ваш есть Милосердным!». Отец Небесный повелевает светить солнцу над людьми и добрыми и злыми, и ветры благоприятные, и дожди распространяются между всеми, этим Господь учит нас, чтобы мы любили любого человека».

«Среди других примеров жертвенной молитвы, любви к ближнему и служения ему мы также вспоминаем нашего незабвенного Блаженнейшего Митрополита Владимира, который бы сегодня праздновал свой день рождения. Мы молимся сегодня за упокой его души, вспоминая этого прекрасного человека, этого доброго и любящего пастыря, который возлагал душу за овец своих, был ревнителем Святой Православной веры и верным сыном канонической Церкви, болел за тех, кто отошел в раскол и молился за них.

Мы просим, чтобы Господь простил Его Блаженству любой грех, который он как человек, мог сделать в течение своей жизни на земле - или словом, или делом, или помышлением - и чтобы Господь принял его душу в доме Небесного Царства, где нет ни болезни, ни скорби - только жизнь вечная».

После Божественной литургии Архипастырь в сослужении епископов и священников отслужил заупокойную литию по Блаженнейшему митрополиту Владимиру, которому бы в этот день исполнилось 79 лет.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви