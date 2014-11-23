В Киево-Печерской лавре прошел семинар педагогов христианской этики воскресных и общеобразовательных школ

22 ноября, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялся Всеукраинский семинар преподавателей воскресных школ и педагогов христианской этики общеобразовательных школ. Его организаторами выступили Синодальный отдел религиозного образования, катехизации и миссионерства и Синодальный информационный отдел, - сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

Во вступительном слове викарий Киевской Митрополии, епископ Ирпенский Климент передал участникам семинара благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и очертил круг общих инициатив синодальных отделов, ответственных за координацию информационной и миссионерской деятельности.

Все присутствующие охотно делились своим опытом и мнениями по поводу актуальных вопросов образования в современной воскресной школе и катехизации молодежи. Особое внимание было уделено проблеме подготовки и переподготовки квалифицированных педагогов.

Во время встречи главный редактор Церковной православной газеты протоиерей Владислав Софийчук представил Приложение для воскресных школ в официальном печатном органе УПЦ. В этом приложении планируется регулярно освещать полезные материалы, касающиеся катехизаторства и начального духовного образования.

По результатам совместного обсуждения, присутствующими был составлен общий план мероприятий 2014/15 учебного года для воскресных школ Украинской православной церкви.

После семинара состоялся круглый стол «Воскресная школа 2014-2015 гг.», На котором все желающие участники семинара имели возможность поделиться опытом по развитию начального духовного образования на современном этапе.